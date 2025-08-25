Достижения.рф

Боевики ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло её ребёнку ради угона их машины в ДНР

СК РФ расследует убийство боевиками ВСУ женщины и ребёнка под Красноармейском
Фото: iStock/gorodenkoff

Следственный комитет России начал проверку сведений об убийстве женщины и её ребёнка украинскими боевиками в районе Красноармейска в ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.



По данным следствия, жестокая расправа произошла в ходе попытки угона автомобиля, принадлежавшего пострадавшей семье. Ранее местный житель Сергей Власов рассказал РИА Новости, что боевики ВСУ сначала расстреляли женщину, а затем перерезали горло её ребёнку, чтобы завладеть их машиной.

В ведомстве отметили, что следователи установит обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.

СК отмечает, что рассматривает публикации в СМИ как основание для проведения процессуальной проверки. В случае подтверждения фактов будет возбуждено уголовное дело.

Анастасия Чинкова

