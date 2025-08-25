Боевики ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло её ребёнку ради угона их машины в ДНР

25 августа 2025, 20:27

СК РФ расследует убийство боевиками ВСУ женщины и ребёнка под Красноармейском

Фото: iStock/gorodenkoff

Следственный комитет России начал проверку сведений об убийстве женщины и её ребёнка украинскими боевиками в районе Красноармейска в ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.