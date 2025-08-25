Вуди Аллена внесли в базу сайта «Миротворец»* после участия в Московской неделе кино
Американский режиссёр и сценарист Вуди Аллен оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствует информация, размещённая на самом портале, передаёт ТАСС.
Аллену вменяют «публичную поддержку российской агрессии», однако подробности или конкретные высказывания, ставшие основанием для занесения в список, не уточняются.
Сайт «Миротворец»*, созданный в 2014 году, известен публикацией персональных данных лиц, которых его авторы считают угрозой национальной безопасности Украины. В так называемый «чёрный список» ранее попадали политики, журналисты, артисты и общественные деятели, посещавшие Крым, Донбасс или высказывавшиеся вразрез с официальной позицией Киева.
Сайт не имеет официального статуса, однако нередко используется как источник давления и дискредитации. Ряд правозащитных организаций и СМИ обвиняют «Миротворец»* в нарушении норм международного права и создании угрозы для безопасности упомянутых в базе лиц.
Ранее в этот день МИД Украины осудил американского режиссёра за участие в онлайн-формате в Московской международной неделе кино.
