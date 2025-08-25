Вуди Аллена внесли в базу сайта «Миротворец»* после участия в Московской неделе кино

25 августа 2025, 20:50

Режиссёра Вуди Аллена внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Вуди Аллен (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Американский режиссёр и сценарист Вуди Аллен оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствует информация, размещённая на самом портале, передаёт ТАСС.