Минобороны: ПВО за пять часов уничтожили 66 украинских БПЛА над девятью регионами
Силы противовоздушной обороны уничтожили 66 украинских беспилотников самолётного типа с 17:25 до 22:40 мск над девятью российскими регионами и акваториями морей. Наибольшее количество дронов сбито над Орловской (16), Брянской (13) областями и Краснодарским краем (10), сообщили в Минобороны РФ.
Атака продолжалась более пяти часов, охватив значительную территорию юга и центра России. Помимо Орловской, Брянской областей и Краснодарского края, перехвачены 10 БПЛА над акваторией Азовского моря и 6 над Республикой Крым. Калужская область отразила 4 цели, Курская — 3, Адыгея — 2, а над Тульской областью и Чёрным морем сбито по одному беспилотнику.
Особое внимание уделено прикрытию критически важных объектов инфраструктуры в приграничных районах, где украинские силы регулярно пытаются нанести удары по энергетическим и транспортным узлам.
Данная атака стала крупнейшей за последнюю неделю по количеству задействованных БПЛА. Ранее Минобороны сообщало о 32 сбитых дронах за сутки. Воздушная тревога в упомянутых регионах уже отменена, угрозы для гражданской инфраструктуры и населения нет.
Читайте также: