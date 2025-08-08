Минобороны: ПВО за пять часов уничтожили 66 украинских БПЛА над девятью регионами

08 августа 2025, 23:23

Фото: Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны уничтожили 66 украинских беспилотников самолётного типа с 17:25 до 22:40 мск над девятью российскими регионами и акваториями морей. Наибольшее количество дронов сбито над Орловской (16), Брянской (13) областями и Краснодарским краем (10), сообщили в Минобороны РФ.