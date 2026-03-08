Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Краснодарском крае, начался пожар
На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении пожара принимают участие 91 человек, задействовано 26 единиц техники. На месте работают в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее «Радио 1» передавало, что ВС РФ обнаружили подземный город с пулемётными точками в Харьковской области. Бойцы заметили скрытые укрепления под лесом на подступах к населённому пункту Графское.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: