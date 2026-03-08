Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Краснодарском крае, начался пожар

08 марта 2026, 00:49

После удара дрона на нефтебазе в Армавире произошёл пожар, его тушат свыше 90 человек

Фото: iStock/Leonid Ikan

На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».