Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя Белгородской области

Гладков: мужчина пострадал при взрыве дрона ВСУ в Белгородской области
Мирный житель Белгородской области пострадал в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, все произошло в поселке Чапаевский Грайворонского округа. При взрыве дрона мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота, рук и ног.
Глава региона уточнил, что бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. В настоящее время ему проводят операцию.
Напомним, за ночь силы ПВО сбили 69 вражеских БПЛА в небе над Россией. ВСУ пытались атаковать восемь регионов страны.
