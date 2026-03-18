В Сочи обнаружили фрагменты беспилотника
Обломки рухнувшего БПЛА обнаружили в двух местах города Сочи. Об этом сообщили в Телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.
Согласно полученной информации, фрагменты беспилотника нашли на двух адресах в Лазаревском районе. Как утверждает канал, пострадавших нет.
По уточненным сведениям оперштаба, обломки аппарата упали на крышу четырехэтажного дома. Кроме того, задело навес и кровлю другого частного домовладения. Пожара удалось избежать, а на места уже прибыли сотрудники экстренных служб и представители районной администрации, чтобы оценить ущерб.
Ранее активность украинской беспилотной авиации заметили в Адыгее. Местные жители сообщали о серии взрывов и работе ПВО.
