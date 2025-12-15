Достижения.рф

ВСУ ударили ракетами по Белгороду

Гладков: удар ВСУ повредил инженерную инфраструктуру в Белгороде
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду, в результате чего серьезные повреждения получила инженерная инфраструктура. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его словам, пострадали шесть многоквартирных и один частный дом – у них выбито остекление. Ранения среди мирных жителей не зафиксировали. На месте работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствия удара.

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, в городе прогремело несколько взрывов, после чего в одном из районов началось задымление, а десятки абонентов остались без электричества.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении атаки беспилотников на ряд российских регионов. В общей сложности силы ПВО сбили более 70 дронов ВСУ.

Александр Огарёв

