ВСУ ударили ракетами по Белгороду
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду, в результате чего серьезные повреждения получила инженерная инфраструктура. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадали шесть многоквартирных и один частный дом – у них выбито остекление. Ранения среди мирных жителей не зафиксировали. На месте работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствия удара.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, в городе прогремело несколько взрывов, после чего в одном из районов началось задымление, а десятки абонентов остались без электричества.
Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении атаки беспилотников на ряд российских регионов. В общей сложности силы ПВО сбили более 70 дронов ВСУ.
Читайте также: