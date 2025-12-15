Беспилотники ВСУ сбили на подлете к Москве

15 декабря 2025, 02:12

Собянин: ПВО уничтожила два летевших на Москву беспилотника

Фото: iStock/e-crow

Украинские беспилотники предприняли очередную попытку атаковать Москву. Все цели сбили на подлете к городу, сообщил в своем Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.





Сведения о первом перехваченном БПЛА поступили чуть позже полуночи. Примерно через час мэр доложил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили второй аппарат.



«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.