Беспилотники ВСУ атаковали больницу в Рыльске, начался пожар

09 июля 2025, 03:02

Хинштейн: Беспилотники ВСУ корпус Рыльской ЦРБ и здание ЗАО «Агрофирма Рыльска»

Фото: iStock/Distortion Media

Ночная атака украинских беспилотников нанесла ущерб объектам в Курской области. Один из БПЛА повредил инфекционный корпус Рыльской ЦРБ и здание скорой помощи, вызвав нарушение остекления и возгорание кровли. Еще один удар пришелся по строению ЗАО «Агрофирма Рыльска», где также начался пожар. Об этом написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.





В результате атак пострадали двое человек. По данным Хинштейна, 30-летняя женщина получила резаную рану груди и находится в состоянии средней тяжести. Ее транспортируют в Курскую областную больницу.





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Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна @Hinshtein

«В случае, если пострадали частные дома, собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении», — добавил он.