Беспилотники ВСУ атаковали больницу в Рыльске, начался пожар
Хинштейн: Беспилотники ВСУ корпус Рыльской ЦРБ и здание ЗАО «Агрофирма Рыльска»
Ночная атака украинских беспилотников нанесла ущерб объектам в Курской области. Один из БПЛА повредил инфекционный корпус Рыльской ЦРБ и здание скорой помощи, вызвав нарушение остекления и возгорание кровли. Еще один удар пришелся по строению ЗАО «Агрофирма Рыльска», где также начался пожар. Об этом написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
В результате атак пострадали двое человек. По данным Хинштейна, 30-летняя женщина получила резаную рану груди и находится в состоянии средней тяжести. Ее транспортируют в Курскую областную больницу.
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Вторая пострадавшая, 51-летняя женщина, имеет осколочное ранение бедра и ушиб коленного сустава. Ей оказана первая помощь, дальнейшее лечение будет амбулаторным.
Хинштейн отметил, что на месте происшествия по его поручению работает глава района.
Утром планируется проведение подомового обхода для выявления возможных повреждений зданий.
«В случае, если пострадали частные дома, собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении», — добавил он.