Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край, вспыхнул пожар
Mash: Дроны ВСУ атаковали Краснодар, в городе начался пожар
Ночью в небе над Краснодаром прогремело не менее восьми взрывов, в городе пожар. Местные жители докладывают о том, что видели дроны ВСУ. Работает ПВО, пишет Telegram-канал Mash.
По сообщениям очевидцев, дроны летели на низкой высоте с характерным громким жужжанием. В Фестивальном микрорайоне и центральном округе города у жителей ощущалась вибрация окон и стен. В результате уничтожения БПЛА в городе возник пожар, точное место и характер возгорания устанавливаются.
Также взрывы были слышны в Прикубанском районе (около трех) и над Новой Адыгеей (два взрыва).
Ранее в аэропорту Сочи объявили план «Ковер».
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в пресс-службе Росавиации.Это привело к задержке 18 рейсов — девяти на вылет и девяти на прилет.