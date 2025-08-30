Достижения.рф

Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край, вспыхнул пожар

Ночью в небе над Краснодаром прогремело не менее восьми взрывов, в городе пожар. Местные жители докладывают о том, что видели дроны ВСУ. Работает ПВО, пишет Telegram-канал Mash.



По сообщениям очевидцев, дроны летели на низкой высоте с характерным громким жужжанием. В Фестивальном микрорайоне и центральном округе города у жителей ощущалась вибрация окон и стен. В результате уничтожения БПЛА в городе возник пожар, точное место и характер возгорания устанавливаются.

Также взрывы были слышны в Прикубанском районе (около трех) и над Новой Адыгеей (два взрыва).

Ранее в аэропорту Сочи объявили план «Ковер».

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в пресс-службе Росавиации.
Это привело к задержке 18 рейсов — девяти на вылет и девяти на прилет.

