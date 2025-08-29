Две женщины пострадали после атаки ВСУ на российский регион
Гладков: Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадали две женщины
В результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадали две мирные жительницы. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в селе Головчино Грайворонского округа на территории коммерческого объекта. Украинский дрон атаковал транспортное средство, в котором были люди.
«Одна женщина получила осколочные ранения лица, плеча и ноги, а также баротравму. Второй пострадавшей предварительно диагностировали баротравму и черепно-мозговую травму», — сообщил Гладков.Обе женщины госпитализированы в областную клиническую больницу.
В результате атаки также был поврежден автомобиль и посечен фасад здания.
Ранее губернатор Белгородской области доложил, что в посёлке Октябрьский два мужчины получили множественные ранения после удара FPV-дрона. У обоих диагностированы баротравмы.