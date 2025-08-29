Достижения.рф

Две женщины пострадали после атаки ВСУ на российский регион

Гладков: Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадали две женщины
Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадали две мирные жительницы. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.



Инцидент произошел в селе Головчино Грайворонского округа на территории коммерческого объекта. Украинский дрон атаковал транспортное средство, в котором были люди.

«Одна женщина получила осколочные ранения лица, плеча и ноги, а также баротравму. Второй пострадавшей предварительно диагностировали баротравму и черепно-мозговую травму», — сообщил Гладков.
Обе женщины госпитализированы в областную клиническую больницу.

В результате атаки также был поврежден автомобиль и посечен фасад здания.

Ранее губернатор Белгородской области доложил, что в посёлке Октябрьский два мужчины получили множественные ранения после удара FPV-дрона. У обоих диагностированы баротравмы.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0