Беспилотники ВСУ атаковали Мурманскую область
Мурманская область находится под атакой украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.
«Работает ПВО, правоохранители и экстренные службы. Северян прошу сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях», — написал глава региона в своем телеграм-канале.По данным телеграм-канала Baza, налету подвергся город Оленегорск. Местные жители сообщают о громких звуках, напоминающих взрывы, а также о возгораниях. Пока эта информация остается неподтвержденной.
Перед этим сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали Курскую область, повредив несколько домов в Рыльске. Обломки упавшего дрона спровоцировали возгорание в одном из районов города.