Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в Запорожье
В Запорожье получили повреждения объекты критической инфраструктуры. Подробности об их масштабе и пострадавших не приводятся. Об сообщает ТАСС со ссылкой на главу подчиненной Киеву областной администрации Ивана Федорова.
«Пострадали объекты критической инфраструктуры. Там произошли возгорания», — написал украинский политик в своем телеграм-канале.Также в публикации отмечается, что ночью в подконтрольных Украине районах Запорожской области объявлялась воздушная тревога.
Перед этим сообщалось, что сегодня, 1 июня, российские войска нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений армии Украины.