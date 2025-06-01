Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в Запорожье

01 июня 2025, 14:41

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В Запорожье получили повреждения объекты критической инфраструктуры. Подробности об их масштабе и пострадавших не приводятся. Об сообщает ТАСС со ссылкой на главу подчиненной Киеву областной администрации Ивана Федорова.







«Пострадали объекты критической инфраструктуры. Там произошли возгорания», — написал украинский политик в своем телеграм-канале.