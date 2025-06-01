Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в Запорожье

Фото: iStock/irontrybex

В Запорожье получили повреждения объекты критической инфраструктуры. Подробности об их масштабе и пострадавших не приводятся. Об сообщает ТАСС со ссылкой на главу подчиненной Киеву областной администрации Ивана Федорова.



«Пострадали объекты критической инфраструктуры. Там произошли возгорания», — написал украинский политик в своем телеграм-канале.
Также в публикации отмечается, что ночью в подконтрольных Украине районах Запорожской области объявлялась воздушная тревога.

Перед этим сообщалось, что сегодня, 1 июня, российские войска нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений армии Украины.

Читайте также:

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0