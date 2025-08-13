В Белгородской области еще два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ
Гладков: Два мирных жителя ранены в Белгородской области после атаки БПЛА ВСУ
В Белгородской области еще двое мирных жителей получили ранения из-за атак украинских беспилотников. Под удар попали на сёла Нечаевка и Болдыревка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что в селе Нечаевка FPV-дрон атаковал автомобиль, когда в нем находился человек. Пострадал водитель.
«Мужчину с баротравмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено», — пояснил Гладков.В селе Болдыревка беспилотник нанёс удар по жилому дому, пострадала местная жительница. Медики зафиксировали у неё баротравму, лечение будет проводиться амбулаторно.
Ранее 13 августа Гладков уже сообщал о двух пострадавших от нападения беспилотников ВСУ. В селе Двулучное Валуйского округа два мужчины были ранены из-за атаки на автомобиль. Они получили множественные ранения и были доставлены в Валуйскую ЦРБ.
Также в ходе выполнения служебных задач пострадали пять бойцов подразделения «Орлан». Четверо из них попали под удары беспилотников ВСУ в районе населённого пункта Новая Деревня.