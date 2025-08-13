В Белгородской области еще два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ

13 августа 2025, 23:23

Гладков: Два мирных жителя ранены в Белгородской области после атаки БПЛА ВСУ

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Белгородской области еще двое мирных жителей получили ранения из-за атак украинских беспилотников. Под удар попали на сёла Нечаевка и Болдыревка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.





Он уточнил, что в селе Нечаевка FPV-дрон атаковал автомобиль, когда в нем находился человек. Пострадал водитель.





«Мужчину с баротравмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено», — пояснил Гладков.