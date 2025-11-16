«Вопрос нации и выживания»: На Украине призвали учить детей воевать с самого рождения
Генерал ВСУ Кривонос: Украинским детям следует учиться воевать с самого рождения
Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинские дети должны учиться воевать с самого рождения. Его слова передает Telegram-канал RT.
По мнению Кривоноса, все дети на Украине с ранних лет должны осваивать полезные для участия в битвах навыки, чтобы в будущем помогать своей стране.
Если в детях не формировать подобный стандарт, то «Украина может деградировать подобно Европе», где такие подходы не практикуются.
«Когда стоит вопрос нации и выживания, каждый ребенок должен начинать с самого нуля, чтобы научиться защищать себя и свою родину», — утверждал Кривонос.