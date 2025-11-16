16 ноября 2025, 00:39

Генерал ВСУ Кривонос: Украинским детям следует учиться воевать с самого рождения

Фото: iStock/Olena_Z

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинские дети должны учиться воевать с самого рождения. Его слова передает Telegram-канал RT.





По мнению Кривоноса, все дети на Украине с ранних лет должны осваивать полезные для участия в битвах навыки, чтобы в будущем помогать своей стране.



Если в детях не формировать подобный стандарт, то «Украина может деградировать подобно Европе», где такие подходы не практикуются.





«Когда стоит вопрос нации и выживания, каждый ребенок должен начинать с самого нуля, чтобы научиться защищать себя и свою родину», — утверждал Кривонос.