В Волгограде после массированной атаки БПЛА ВСУ на жилые дома пострадало трое людей
Волгоград подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. В результате жилые дома в двух районах города получили повреждения, также пострадали три человека. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.
Уточняется, что подразделения ПВО Минобороны России отражают мощное ночное нападение со стороны украинских дронов.
«Террористической атаке преступного киевского режима подверглись жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда», — говорится в сообщении.Пожарные службы оперативно приступили к тушению возгоранию в доме по адресу Кропоткина, 1.
Напомним: ранее очевидцы рассказали, что беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом Волгограда. После начался пожар в квартире на одиннадцатом этаже.
Всего из-за действий ВСУ пострадало трое людей, однако их жизни вне опасности. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
В настоящий момент проводятся необходимые работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий после атаки БПЛА.
Администрация Волгограда готовит пункты временного размещения в школах №51 и №7 для обеспечения безопасности жителей, пока саперы проводят осмотр территории.