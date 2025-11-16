В Волгограде после массированной атаки БПЛА ВСУ на жилые дома пострадало трое людей

16 ноября 2025, 01:15

Фото: iStock/Terry Papoulias

Волгоград подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. В результате жилые дома в двух районах города получили повреждения, также пострадали три человека. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.





Уточняется, что подразделения ПВО Минобороны России отражают мощное ночное нападение со стороны украинских дронов.





«Террористической атаке преступного киевского режима подверглись жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда», — говорится в сообщении.