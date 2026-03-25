Беспилотники ВСУ атакуют Ленобласть вторую ночь подряд
Активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в административных границах Ленинградской области. Атаку отражала система противовоздушной обороны (ПВО).
Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, российские военные в ночь на 25 марта сбили восемь украинских БПЛА. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, добавив, что в небе над Ленобластью продолжает работать ПВО.
По предварительной информации, в результате падения фрагментов беспилотников пострадавших и разрушений нет. Предупреждения об угрозе БПЛА также получали абоненты из Петербурге, пишет «78.ru».
Ранее Минобороны сообщило об отражении атаки беспилотников на регионы РФ. В течение трех часов системы ПВО уничтожили 139 воздушных целей.
Читайте также: