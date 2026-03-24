На Украине депутаты боятся работать из-за угроз
В правительственном квартале Киева усилили присутствие полиции и военных на фоне сообщений о возможном кризисе в Верховной раде. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко*.
По его словам, часть представителей фракции «Слуга народа» и других политических сил не собираются приходить на заседание из-за опасений по поводу возможных провокаций и нападений. Гончаренко* утверждает, что в среду участвовать в работе парламента отказываются около 60 депутатов, в том числе из «Слуги народа», из-за чего очередное заседание Рады может оказаться под угрозой срыва.
Как заявил депутат, против парламентариев готовят «показательное избиение», чтобы оказать давление и добиться принятия законопроекта, необходимого для продолжения финансирования со стороны Международного валютного фонда. Ранее Гончаренко* также говорил о поступающих нардепам угрозах физической расправы со стороны медийных персон, которых он связывает с окружением Владимира Зеленского и его офисом.
*Находится в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга