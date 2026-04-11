Беспилотники ВСУ массово атакуют Краснодарский край
Серия взрывов прогремела в окрестностях Геленджика и в Крымском районе Краснодарского края. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Местные жители в беседе с изданием рассказали, что громкие хлопки в Геленджике начали раздаваться примерно в 03:00. По их словам, в небе над Черным морем начали появляться яркие вспышки, свидетельствующие о работе системы противовоздушной обороны (ПВО). По данным канала, похожая ситуация наблюдается в Крымском районе. Местные власти пока не комментировали происходящее.
Согласно предварительной информации, ВСУ с помощью беспилотников пытаются атаковать цели в Краснодарском крае. Ранее серия взрывов прогремела в окрестностях Новороссийска.
