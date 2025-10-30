Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Москву

30 октября 2025, 03:51

Собянин сообщил о шести сбитых БПЛА на подлете к Москве

Фото: istockphoto / Terry Papoulias

Вооруженные силы Украины предприняли очередную атаку на Москву с применением беспилотников. Подробности в своем Телеграм-канале привел мэр столицы Сергей Собянин.





По воздушным целям работает российская ПВО. В результате несколько беспилотников сбиты над Московской областью. Очевидцы в беседе с изданием SHOT рассказали, что слышали три взрыва в Коломне. Сведения о пострадавших не поступали.



«ПВО Минобороны сбили ещё один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в последнем посте Собянина.