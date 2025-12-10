Беспилотники ВСУ сбили в пяти российских регионах

10 декабря 2025, 23:56

Минобороны РФ: ПВО за три часа уничтожила 37 украинских беспилотников

Фото: istockphoto / shcherbak volodymyr

Украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство России, атаку отражали средства противовоздушной обороны (ПВО). О результатах сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.





В период с 20:00 до 23:00 наибольшую активность беспилотной авиации Вооруженных сил Украины зафиксировали в Брянской области. Там ПВО ликвидировала 25 воздушных целей. Еще пять БПЛА выявили и уничтожили под Калугой и три в Воронежской области.



«два – над территорией Курской области, два – над территорией Белгородской области», — говорится в сводке Минобороны.