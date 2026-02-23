В Белгороде после обстрела ВСУ повреждены фасад соцобъекта и остекление в двух домах

23 февраля 2026, 02:22

Фото: iStock/Madrolly

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в результате массированного ракетного обстрела, под который попал Белгород. Информация появилась в его личном Telegram-канале.





Гладков пояснил, что в Белгороде разрушено остекление в двух многоквартирных домах. Также выбиты окна и повреждён фасад социального объекта. В поселке Дубовое разбито лобовое стекло автомобиля, а в сёлах Никольское и Таврово от атаки ВСУ пострадали кровли частных домовладений.





Боец СВО, считавшийся мертвым после тяжелого ранения, неожиданно очнулся в морге

«Атаки ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу продолжаются. (...) Оперативные службы продолжают работать на местах», — добавил губернатор.