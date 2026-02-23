В Белгороде после обстрела ВСУ повреждены фасад соцобъекта и остекление в двух домах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в результате массированного ракетного обстрела, под который попал Белгород. Информация появилась в его личном Telegram-канале.
Гладков пояснил, что в Белгороде разрушено остекление в двух многоквартирных домах. Также выбиты окна и повреждён фасад социального объекта. В поселке Дубовое разбито лобовое стекло автомобиля, а в сёлах Никольское и Таврово от атаки ВСУ пострадали кровли частных домовладений.
Кроме того, украинский БПЛА нанес удар по территории одного из производственных предприятий в Белгороде. Повреждена техника. Сведения о каких-либо пострадавших в настоящий момент не поступала.
«Атаки ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу продолжаются. (...) Оперативные службы продолжают работать на местах», — добавил губернатор.Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.