Беспилотники ВСУ ударили по московскому Троицку

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники ударили по московскому Троицку. Об этом сообщает telegram-канал Shot.



«Массовая атака БПЛА на Москву и Подмосковье продолжается: ВСУ нанесли удар по Троицку, когда на улице гуляли люди», — говорится в сообщении.

Очевидцы рассказывают, что услышав звук мотора в небе начали прятаться под деревьями. После раздался сильный взрыв. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

На данный момент известно о 12 сбитых украинских беспилотниках. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на местах падения обломокв работают сотрудники экстренных служб.
Иван Мусатов

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