Беспилотники ВСУ ударили по московскому Троицку
Украинские беспилотники ударили по московскому Троицку. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Массовая атака БПЛА на Москву и Подмосковье продолжается: ВСУ нанесли удар по Троицку, когда на улице гуляли люди», — говорится в сообщении.
Очевидцы рассказывают, что услышав звук мотора в небе начали прятаться под деревьями. После раздался сильный взрыв. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
На данный момент известно о 12 сбитых украинских беспилотниках. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на местах падения обломокв работают сотрудники экстренных служб.