Беспилотники ВСУ ударили по российскому нефтеперерабатывающему заводу, начался пожар

На НПЗ в Каневском районе Кубани начался пожар из-за падения обломков БПЛА ВСУ
Фото: iStock/Leonid Ikan

В Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».



Возгорание произошло в станице Новоминской Каневского района из-за падения обломков одного из сбитых дронов. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы. Предварительно, пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли 39 человек и 13 единиц техники, включая специалистов МЧС России по Краснодарскому краю. По уточнённым данным, огонь охватил один из резервуаров и прилегающую территорию — площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.

Жителям Кубани напомнили о запрете съёмки беспилотников и работы ПВО, призвав доверять только официальной информации.

Ранее «Радио 1» передавало, что мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область.

Мария Моисеева

