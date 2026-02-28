Беспилотники ВСУ ударили по российскому нефтеперерабатывающему заводу, начался пожар
В Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
Возгорание произошло в станице Новоминской Каневского района из-за падения обломков одного из сбитых дронов. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы. Предварительно, пострадавших нет.
К тушению пожара привлекли 39 человек и 13 единиц техники, включая специалистов МЧС России по Краснодарскому краю. По уточнённым данным, огонь охватил один из резервуаров и прилегающую территорию — площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.
Жителям Кубани напомнили о запрете съёмки беспилотников и работы ПВО, призвав доверять только официальной информации.
Ранее «Радио 1» передавало, что мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область.
Читайте также: