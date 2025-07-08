На Украине высказались о планах Киева по конфликту

Резников: Киев не рассчитывает на быстрое окончание конфликта на Украине
Фото: istockphoto/Vadven

Киевский режим больше не рассчитывает на быстрое окончание боевых действий, заявил бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников в беседе с The Times.



По словам собеседника, в республике растет осознание, что конфликт с РФ может еще долго продолжаться.

«Теперь в центре внимания — не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию», — сказал Резников.
Накануне KP.RU опубликовало интервью с переехавшей в Россию украинкой. Жительница Киева рассказала российским журналистам, что командиры ВСУ мечтают о вечном продолжении конфликта. Женщина пояснила, что украинское командование имеет деньги со своих военнослужащих. По словам солдат ВСУ, отпуск на день стоит две тысячи рублей, а двухнедельный — больше 26 тысяч.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0