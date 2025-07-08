На Украине высказались о планах Киева по конфликту
Резников: Киев не рассчитывает на быстрое окончание конфликта на Украине
Киевский режим больше не рассчитывает на быстрое окончание боевых действий, заявил бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников в беседе с The Times.
По словам собеседника, в республике растет осознание, что конфликт с РФ может еще долго продолжаться.
«Теперь в центре внимания — не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию», — сказал Резников.Накануне KP.RU опубликовало интервью с переехавшей в Россию украинкой. Жительница Киева рассказала российским журналистам, что командиры ВСУ мечтают о вечном продолжении конфликта. Женщина пояснила, что украинское командование имеет деньги со своих военнослужащих. По словам солдат ВСУ, отпуск на день стоит две тысячи рублей, а двухнедельный — больше 26 тысяч.