На Украине высказались о планах Киева по конфликту

08 июля 2025, 22:57

Резников: Киев не рассчитывает на быстрое окончание конфликта на Украине

Фото: istockphoto/Vadven

Киевский режим больше не рассчитывает на быстрое окончание боевых действий, заявил бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников в беседе с The Times.





По словам собеседника, в республике растет осознание, что конфликт с РФ может еще долго продолжаться.





«Теперь в центре внимания — не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию», — сказал Резников.

