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«Негативный фон»: ВСУ пытались прорваться на территорию РФ во время разговора Путина и Трампа

МО: ВСУ хотели испортить переговоры Путина и Трампав атакой на Белгородскую область
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Утром 18 марта 2025 года, накануне запланированных переговоров президентов России и США по урегулированию конфликта на Украине, киевский режим предпринял попытку прорыва в Белгородской области. Атака имела цель создать негативных фон вокруг переговоров Путина и Трампа, сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Атака началась в направлении населённых пунктов Демидовка и Прилесье в 5:50.
В течение дня ВСУ провели пять атак с участием до 200 военнослужащих и 29 единиц техники, включая танки (5) и бронированные машины (16), а также несколько инженерных машин разграждения и установки дистанционного разминирования УР-77.

Последняя попытка «прорыва» украинских сил осуществляюсь с 17:30 до 18:45, четко во время диалога между лидерами РФ и США.

Все попытки ВСУ вклиниться на территорию России были отражены подразделениями группировки «Север», артиллерией и FPV-дронами. Потери украинцев составили до 60 человек, один танк, семь бронемашин и инженерная техника.

Пересечь государственную границу РФ силам ВСУ не удалось.

В ответ российские войска нанесли 30 авиационных и ракетных ударов, а также задействовали системы «Искандер» и «Торнадо-С» по позициям противника в Сумской области. Применение тяжелых огнемётных систем и авиабомб УМПК ФАБ-500 (40 штук) нанесло значительный урон резервам ВСУ.

Провокация Киева, направленная на срыв переговоров, была полностью пресечена.

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Обмен пленными, 30-дневное перемирие с Украиной и «оздоровление» отношений РФ и США: главные заявления Путина и Трампа 18 марта

ВСУ пытаются бежать из Курской области в форме ВС РФ с красным скотчем
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#рф
#сво
#украина
Обмен пленными, 30-дневное перемирие с Украиной и «оздоровление» отношений РФ и США: главные заявления Путина и Трампа 18 марта
18 марта 2025, 21:37

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и нормализацию отношений между странами.
Разговор между Путиным и Трампом длился два с половиной часа — это самый длинный телефонный разговор президентов России и США в истории. Так, к примеру, до этого они беседовали 12 февраля — 1,5 часа. А вот ранее лидер РФ беседовал с Джо Байденом 31 декабря 2021 года лишь 50 минут, с Обамой 12 марта 2012 года — 20 минут.

Украинский конфликт

В Кремле уточняли, что в телефонном разговоре Путин и Трамп продолжили обмениваться мнениями по ситуации вокруг Украины. Лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности в мире.

Президент России сообщил Трампу, что 19 марта между РФ и Украиной пройдет обмен пленными — стороны передадут по 175 человек.

«Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях», — сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)


Владимир Путин заявил о готовности к совместной с американской стороной тщательной проработке возможных путей урегулирования украинского конфликта. С этой целью создадут российскую и американскую экспертные группы.

«[Урегулирование] должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности», — заметил Путин.

Президент РФ обратил внимание, что основное условие для недопущения эскалации конфликта и разрешения его мирным путем — полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

30-ти дневное перемирие

В рамках инициативы Дональда Трампа о введении 30-ти дневного перемирия Россия обозначила несколько существенных моментов, которые касаются обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.

«Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности», — отмечалось в заявлении Кремля.

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)


Еще российская сторона напомнила о варварских преступлениях террористического характера, которые совершили ВСУ против гражданского населения Курской области. Путин объяснил, что РФ готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует украинским бойцам жизнь и достойное обращение.

Также Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о введении 30-дневного прекращения огня по энергетической инфраструктуре и уже дал соответствующую команду бойцам ВС РФ. Стоит отметить, что ранее эту инициативу уже поддержали в Киеве.

Ситуация на Ближнем Востоке

Владимир Путин и Дональд Трамп также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

«Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности», — указала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)


Уточнялось, что это поспособствует «оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений».

Среди позитивных примеров пресс-служба Кремля выделила солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении конфликта на Украине.

Отношения России и США

Владимир Путин и Дональд Трамп выразили общую заинтересованность в нормализации двусторонних отношений между странами. Президенты России и США рассмотрели широкий спектр направлений, по которым страны могли бы наладить взаимодействие.

«Обсуждён ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике», — говорилось в заявлении Кремля.

Американский лидер поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками двух стран, которые выступают в НХЛ и КХЛ.

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ВСУ пытаются бежать из Курской области в форме ВС РФ с красным скотчем
18 марта 2025, 21:01

Фото: iStock/Jakub Laichter

Боевики ВСУ пытаются бежать из Суджанского района Курской области, переодеваясь в военную форму ВС РФ, также они клеят на неё красный скотч. Об этом рассказали военные 11-й десантно-штурмовой бригады.
Офицер 11-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Апостол» уточнил в разговоре с военкором RT Максимом аль-Тури, что есть специальное определение «свой-чужой».

«Если вы не видите, но слышите, что кто-то идёт, делается запрос — получается ответ. Если он не соответствует, то... Получается, что впереди вас противник. Бывает, и переодеваются в нашу форму», — рассказал боец ВС РФ.

Он пояснил, что боевики ВСУ пытаются выглядеть как российские военные и даже используют красный скотч.

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#военные
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Стартовал приём заявок на конкурс наставников «Быть, а не казаться!»
18 марта 2025, 20:57

Фото: сайт бытьнаставником.рф

Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!», который ранее стартовал в пресс-центре ТАСС. Об этом сообщили его организаторы.
Конкурс по поручению президента Владимира Путина проводят Роспатриотцентр Росмолодёжи совместно с Движением Первых и Центром «ВОИН» при поддержке Ассоциации Добро.рф. Регистрация открыта на сайте до 20 апреля.

Конкурс «Быть, а не казаться!» призван распространить и поддержать лучшие практики патриотического воспитания по всей России, сформировать кадровый резерв в этой сфере, выявить новых лидеров мнений, в том числе среди участников спецоперации. В нём могут участвовать студенты, специалисты по воспитанию, наставники и педагоги, участники боевых действий, участники и руководители патриотических проектов в возрасте от 16 лет.
«Конкурс «Быть, а не казаться!» подтвердил свою востребованность. Многие участники выступили наставниками флагманского проекта Движения Первых Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Особенно важно участие в проекте ветеранов СВО. Они передают ребятам ценные знания и навыки, вдохновляют своим примером молодое поколение», – отметил Герой России, председатель правления Движения Первых Артур Орлов.
В этом году участники могут выбрать одну из пяти основных номинаций: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «СВОй наставник» и «Наставник на службе», приуроченной к объявленному президентом Году защитника Отечества.

Специальной внеконкурсной номинацией станет «Заслуженный наставник» для инструкторов, педагогов, методистов со стажем работы в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи не менее 20 лет или с выдающимися достижениями в наставничестве.

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#спецоперация
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В СФ назвали философскими рассуждениями слова нардепа о возвращении ЗАЭС
18 марта 2025, 20:39

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Заявления политиков Украины по поводу желания Киева вернуть контроль над Запорожской АЭС являются философскими рассуждениями. Так считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Ранее глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб была удивлена тем, что в высказываниях президента США Дональда Трампа и его спецпредставителя по Украине Стива Уиткоффа прозвучали заявления о Запорожской АЭС. Гриб подчеркнула, что Украина намерена вернуть себе электростанцию. Она добавила, что Россия могла бы отдать стратегический объект Киеву.

«Ну, философские экзерсисы наших украинских парламентариев, они, конечно, любопытны, но, по-моему, большого отзвука у людей, которые принимают практические решения, они не получат. Это не более чем рассуждение у камина или там, я не знаю, в каких-то других условиях», — заявил Карасин «Известиям».

По его словам, процесс урегулирования конфликта зависит лишь от тех людей, которые уполномочены принимать решения, а не от тех, которые просто рассуждают.

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Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном прекращении огня и дал команду бойцам
Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе от атак по энергоинфраструктуре
18 марта 2025, 20:32

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поддержал идею лидера США Дональда Трампа о введении 30-дневного прекращения огня с Украиной и уже дал соответствующую команду бойцам ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора политиков, который длился более двух часов.
Отмечается, что российский лидер положительно отреагировал на предложение Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что эту инициативу уже поддержали в Киеве.

Также в ходе беседы Путин и Трамп приняли решение о создании экспертных групп по украинскому урегулированию.

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