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Утром 18 марта 2025 года, накануне запланированных переговоров президентов России и США по урегулированию конфликта на Украине, киевский режим предпринял попытку прорыва в Белгородской области. Атака имела цель создать негативных фон вокруг переговоров Путина и Трампа, сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Атака началась в направлении населённых пунктов Демидовка и Прилесье в 5:50.
В течение дня ВСУ провели пять атак с участием до 200 военнослужащих и 29 единиц техники, включая танки (5) и бронированные машины (16), а также несколько инженерных машин разграждения и установки дистанционного разминирования УР-77.
Последняя попытка «прорыва» украинских сил осуществляюсь с 17:30 до 18:45, четко во время диалога между лидерами РФ и США.
Все попытки ВСУ вклиниться на территорию России были отражены подразделениями группировки «Север», артиллерией и FPV-дронами. Потери украинцев составили до 60 человек, один танк, семь бронемашин и инженерная техника.
Пересечь государственную границу РФ силам ВСУ не удалось.
В ответ российские войска нанесли 30 авиационных и ракетных ударов, а также задействовали системы «Искандер» и «Торнадо-С» по позициям противника в Сумской области. Применение тяжелых огнемётных систем и авиабомб УМПК ФАБ-500 (40 штук) нанесло значительный урон резервам ВСУ.
Провокация Киева, направленная на срыв переговоров, была полностью пресечена.
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В течение дня ВСУ провели пять атак с участием до 200 военнослужащих и 29 единиц техники, включая танки (5) и бронированные машины (16), а также несколько инженерных машин разграждения и установки дистанционного разминирования УР-77.
Последняя попытка «прорыва» украинских сил осуществляюсь с 17:30 до 18:45, четко во время диалога между лидерами РФ и США.
Все попытки ВСУ вклиниться на территорию России были отражены подразделениями группировки «Север», артиллерией и FPV-дронами. Потери украинцев составили до 60 человек, один танк, семь бронемашин и инженерная техника.
Пересечь государственную границу РФ силам ВСУ не удалось.
В ответ российские войска нанесли 30 авиационных и ракетных ударов, а также задействовали системы «Искандер» и «Торнадо-С» по позициям противника в Сумской области. Применение тяжелых огнемётных систем и авиабомб УМПК ФАБ-500 (40 штук) нанесло значительный урон резервам ВСУ.
Провокация Киева, направленная на срыв переговоров, была полностью пресечена.
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Мария Моисеева