«Негативный фон»: ВСУ пытались прорваться на территорию РФ во время разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин поддержал идею лидера США Дональда Трампа о введении 30-дневного прекращения огня с Украиной и уже дал соответствующую команду бойцам ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора политиков, который длился более двух часов.