«Без личного состава»: в ВСУ удивились тактике бойцов ВС РФ
Инструктор ВСУ Черный: операторы БПЛА ВС РФ берут села без личного состава
Российские операторы дронов настолько плотно работают беспилотниками, что порой при минимальном участии штурмовиков фактически берут под контроль населённые пункты, сообщил в эфире украинского YouTube‑канала инструктор ВСУ Антон Черный.
Также Черный добавил, что российские операторы настолько массово запускают дроны, что буквально не дают боевикам ВСУ поднять голову; последним приходится даже бороться с жаждой, выжимая влажные салфетки.
«Есть люди из «Рубикона» на каком-то направлении, они создают такие серьезные kill zone (зона поражения — Прим. ред.) — практически без личного состава могут отбить тот или иной населенный пункт», — добавил Черный.
Сегодня днем в Минобороны РФ сообщили о том, что ВС России освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР.