«Без личного состава»: в ВСУ удивились тактике бойцов ВС РФ

Инструктор ВСУ Черный: операторы БПЛА ВС РФ берут села без личного состава

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российские операторы дронов настолько плотно работают беспилотниками, что порой при минимальном участии штурмовиков фактически берут под контроль населённые пункты, сообщил в эфире украинского YouTube‑канала инструктор ВСУ Антон Черный.





Также Черный добавил, что российские операторы настолько массово запускают дроны, что буквально не дают боевикам ВСУ поднять голову; последним приходится даже бороться с жаждой, выжимая влажные салфетки.





«Есть люди из «Рубикона» на каком-то направлении, они создают такие серьезные kill zone (зона поражения — Прим. ред.) — практически без личного состава могут отбить тот или иной населенный пункт», — добавил Черный.