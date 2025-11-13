Безэкипажные катера пытались атаковать Кубань

13 ноября 2025, 11:05

ВС РФ нейтрализовали безэкипажные катера ВСУ в районе Туапсе

Фото: iStock/zim286

ВС РФ нейтрализовали безэкипажные катера ВСУ в акватории Черного моря недалеко от побережья Туапсе. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани в телеграм-канале.