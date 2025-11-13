Безэкипажные катера пытались атаковать Кубань
ВС РФ нейтрализовали безэкипажные катера ВСУ в районе Туапсе
ВС РФ нейтрализовали безэкипажные катера ВСУ в акватории Черного моря недалеко от побережья Туапсе. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани в телеграм-канале.
После взрыва одного из надводных беспилотников в селе Вольное повредилось остекление в пяти жилых домах. В результате инцидента обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас специальные комиссии оценивают масштаб повреждений, чтобы оказать помощь жителям.
По данным Минобороны страны, этой ночью над Краснодарским краем сбили пять вражеских дронов, а над Черным морем — 17.
Читайте также: