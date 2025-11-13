Глава Орловской области назвал последствия атаки ВСУ
Беспилотники ВСУ повредили жилые дома и машины в Орловской области. Об этом 13 ноября сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
По его словам, силы ПВО сбили вражеские дроны, но часть обломков попала на жилые кварталы. В результате пострадали остекление балконов в многоквартирных и частных домах, а также несколько автомобилей.
Пока сведений о жертвах и пострадавших нет, объекты инфраструктуры и госучреждения работают в обычном режиме. На местах происшествий рыботают сотрудники МЧС и правоохранители.
Напомним, этой ночью в небе над Россией перехватили 130 украинских БПЛА. Шесть из них подавили в Орловской области.
Читайте также: