Достижения.рф

Глава Орловской области назвал последствия атаки ВСУ

В Орловской области беспилотники ВСУ повредили несколько домов и машин
Фото: iStock/bbsferrari

Беспилотники ВСУ повредили жилые дома и машины в Орловской области. Об этом 13 ноября сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.



По его словам, силы ПВО сбили вражеские дроны, но часть обломков попала на жилые кварталы. В результате пострадали остекление балконов в многоквартирных и частных домах, а также несколько автомобилей.

Пока сведений о жертвах и пострадавших нет, объекты инфраструктуры и госучреждения работают в обычном режиме. На местах происшествий рыботают сотрудники МЧС и правоохранители.

Напомним, этой ночью в небе над Россией перехватили 130 украинских БПЛА. Шесть из них подавили в Орловской области.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0