Глава Орловской области назвал последствия атаки ВСУ

13 ноября 2025, 09:57

В Орловской области беспилотники ВСУ повредили несколько домов и машин

Фото: iStock/bbsferrari

Беспилотники ВСУ повредили жилые дома и машины в Орловской области. Об этом 13 ноября сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.