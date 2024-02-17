Бежавший в РФ украинский военный Камынин призвал сослуживцев «валить» из ВСУ

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Бежавший в РФ украинский военнослужащий Андрей Камынин призвал своих сослуживцев «валить» из ВСУ, поскольку на поле боя их ожидает «нулевой результат». Об этом пишет РИА Новости.
«Желаю (сослуживцам — прим. ред.) бросать всё и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой», — заявил боец в ходе допроса, запись которого есть в распоряжении издания.Мужчина служил артиллеристом 23-й отдельной механизированной бригады украинских войск на Запорожской линии фронта. Как утверждает Камынин, среди украинских бойцов мотивация отсутствует. Он также отметил, что везде можно встретить случаи дезертирства.
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