В ДНР украинские военные избили на блокпосту инвалида без ноги

04 ноября 2025, 02:33

Фото: iStock/vadimguzhva

В селе Комар Донецкой Народной Республики (ДНР) украинские военные напали на инвалида на блокпосту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пережившего избиение мужчину.





Житель села Комар Алексей Шмаков объяснил, что у него с детства отсутствует нога, и он имеет первую группу инвалидности. Однако военнослужащие ВСУ не стали обращать на это внимание.





«Они меня высадили с автобуса, ударили прикладом по спине, загнали... Они сказали: Вот, поймали москаля», — поделился пострадавший.