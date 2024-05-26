«Безрассудство»: В США испугались ответа России на ракетные удары

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Россия даст ответ США, если Америка разрешит Украине бить её ракетами по территории РФ, об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью для YouTube-канала Duran.
«Совершенно безрассудная идея о ракетных ударах по России. На них Москва ответит, даже если они будут американские. Им (России — ред.) доступны все возможные способы», — прокомментировал ситуацию Меркурис.
Эксперт подчеркнул, что в ответ Россия может нанести удары по американским базам, которые расположены по всему миру. У Штатов же не хватит ресурсов для отражения ударов РФ.
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При этом Меркурис убеждён, что США не смогу прислушаться к здравому смыслу и рано или поздно дадут согласие на удары ВСУ по территории России.
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Евгения Парфентьева