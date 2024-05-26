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«Безрассудство»: В США испугались ответа России на ракетные удары

Меркурис: Россия даст масштабный ответ Западу на ракетные удары
26 мая 2024, 09:45
Фото: iStock/Alexyz3d

Фото: iStock/Alexyz3d

Россия даст ответ США, если Америка разрешит Украине бить её ракетами по территории РФ, об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью для YouTube-канала Duran.


«Совершенно безрассудная идея о ракетных ударах по России. На них Москва ответит, даже если они будут американские. Им (России — ред.) доступны все возможные способы», — прокомментировал ситуацию Меркурис.

Эксперт подчеркнул, что в ответ Россия может нанести удары по американским базам, которые расположены по всему миру. У Штатов же не хватит ресурсов для отражения ударов РФ.

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При этом Меркурис убеждён, что США не смогу прислушаться к здравому смыслу и рано или поздно дадут согласие на удары ВСУ по территории России.

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#украина
#сво
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#ракета
Пиар-победа: Как план США по помощи Украине расколол союзников в ЕС
Politico: План США по использованию российских активов расколол союзников
26 мая 2024, 09:17

Фото: iStock/ValleraTo

План Соединённых Штатов по предоставлению замороженных российских активов на помощь Украине вызвал раскол в рядах союзников, об этом пишет издание Politico.
«После нескольких месяцев разногласий министры финансов, собравшиеся в Италии, попытались продемонстрировать единый фронт, но возникли трещины, поскольку страны ЕС продемонстрировали лишь вялую поддержку этого плана», — прокомментировал сложившуюся ситуацию автор статьи.

Уточняется, что члены Европейского союза обеспокоены перспективой оплаты украинских счетов, в том случае если Киев не сможет закрыть свои долги самостоятельно. Вашингтон же при любом раскладе получит свою «пиар-победу».

В Politico подчеркнули, что ряд европейских стран потребовал от Америки гарантии выплаты её части денежных средств.

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#евросоюз
#сша
#украина
#россия
#активы
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Стало известно, почему иностранные ЧВК отказываются воевать за Украину
Глава MOSAIC Шиена: Хаос на Украине отталкивает иностранные ЧВК от контрактов
26 мая 2024, 08:55

Фото: iStock/Jakub Laichter

Иностранные ЧВК отказываются отправляться на Украину из-за хаоса на линии боевого соприкосновения, об этом сообщил председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена в интервью для РИА Новости.
«Сообщения с полей часто указывают на хаос и сложные условия, что сказывается на менее благоприятной среде для иностранных подрядчиков по сравнению с ранними этапами конфликта», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Шиена.

По словам собеседника агентства, те частные военные компании, которые рассматривали возможность отравиться в зону проведения специальной военной операции, были разочарованы сообщениями о реальной обстановке на линии фронта.

Шиена также подчеркнул, что это обстоятельство говорит о перспективе снижения числа иностранных наёмников, которые воюют на стороне Вооружённых сил Украины.

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#сво
#всу
#наемники
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Подполье: ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ, который готовился принять F-16
26 мая 2024, 08:28

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Российские силы нанесли удар по аэродрому ВСУ, который готовился принять истребители F-16, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
В ночь на 26 мая украинские телеканалы сообщили о серии взрывов в городе Староконстантинов. Позже уточнялось, что населённый пункт оказался обесточенным. Также стало известно, что аэродром Староконстантинова готовился принять истребители F-16, которые западные союзники передали в помощь Вооружённым силам Украины.

«Ещё один из ударов был в направлении Староконстантиновского полигона, где, по данным Сопротивления, находится иностранная военная техника и производится обучение работы с ней мобилизованных украинских граждан», — подчеркнул собеседник агентства.

Лебедев также уточнил, что обучение украинских новобранцев проходит под руководством западных инструкторов.

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#истребитель f-16
#вс рф
#всу
#сво
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В Киевской области прогремели взрывы, ревёт сирена воздушной тревоги
26 мая 2024, 08:18

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Киевской области прогремела серия взрывов, об этом сообщает «Общественное» в своём Telegram-канале.
«В Киевской области было слышно звук взрыва», — сообщил корреспондент издания.

По информации украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

В ночь на 26 мая сирены воздушной тревоги были слышны в 14 украинских регионах. Угроза воздушной опасности была объявлена в Киевской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской и Черниговской областях.

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#киев
#украина
#воздушная тревога
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Над Орловской областью уничтожили три беспилотника
Клычков: Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью
26 мая 2024, 08:00

Фото: iStock/e-crow

Российские силы ПВО сбили три беспилотника в небе над Орловской областью, об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своём Telegram-канале.
«На территории Орловской области средствами ПВО сбиты 3 БПЛА. По предварительной информации жертв и разрушений нет», — написал губернатор.

Клычков подчеркнул, что в настоящий момент на месте происшествия продолжают свою работу оперативные службы и правоохранительные органы.

25 мая беспилотный летательный аппарат потерпел крушение на территории Республики Адыгея. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Радио 1».

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#беспилотник
#орловская область
#пво
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Расчеты «Града» ударили по складам с боеприпасами и живой силе ВСУ
МО: расчеты «Града» поразили склады и живую силу ВСУ на донецком направлении
26 мая 2024, 06:39

Фото: iStock/aapsky

Расчеты «Града» нанесли удары по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и личному составу противника на донецком направлении, заявило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что удар был организован артиллеристами 1-го армейского корпуса.

Ранее российские военнослужащие группировки «Север» эвакуировали жителей Волчанска Харьковской области из-под ударов украинской армии и оказали им медицинскую помощь. Известно, что во время отступления из города украинские войска атаковали жилые дома с помощью артиллерии и дронов-камикадзе.

Кроме того, за это время российская армия расширила зону за Работино.

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#всу
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#украина
#склад
#боеприпас
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В ВСУ раскрыли недостатки мобилизации
26 мая 2024, 06:15

Фото: iStock/Olena_Z

Украинцы недостаточно осведомлены о процессе мобилизации, об этом американскому телеканалу CNN сообщили украинские военные.
По словам Ярослава Галаса из 128 -й горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ, мобилизация «пугает людей», потому что они не знают, что происходит в боевых бригадах. Собеседник телеканала добавил, что многие украинцы обеспокоены тем, что вскоре после призыва они сразу отправятся на фронт. Однако Галлас подчеркнул, что это неправда.

Кроме того, командующий украинской армией на условиях анонимности заявил, что некоторые военнослужащие не прошли достаточной специальной подготовки, «чтобы сделать из них настоящих специалистов». В то же время Галас выразил мнение, что мобилизация необходима на фоне продолжающихся боевых действий.

Ранее стало известно, что украинцы нашли новый способ избежать мобилизации – они сбегают в Молдавию через транзитную зону на трассе Одесса-Рени.

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Мобилизованный из ДНР рассказал о пытках в украинском плену
26 мая 2024, 06:07

Фото: iStock/nito100

Мобилизованный из Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергей Белица выжил после того, как украинские войска выстрелили ему в голову и подвергли пыткам, передает РИА Новости.
Он рассказал, что был мобилизован в феврале 2022 года и взят в плен в январе 2023 года.

«Поставили на колени, со мной никто не разговаривал, и мне выстрелили в голову», – сказал Белица.

Военнослужащий сообщил, что пуля прошла нывылет, и он выжил. Затем боец попытался найти сослуживцев, но заметил украинских военных, которые перепутали Белицу со своим. Ему была оказана медицинская помощь, однако врачи обнаружили у него российский опознавательный знак.

После этого бойца допросили и подвергли пыткам. Во время пыток заключенный потерял сознание, но его «откачивали» водой.

«Он мне прострелил ногу, меня потом опять откачали. Я помню, он мне говорил: "Друг, ты так уже не уйдешь". А я уже его просил: «Застрелите, что издеваться», – рассказал Белица.

Ранее военнослужащий заградительного отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Матлай сообщил, что убивал своих мобилизованных сослуживцев и стрелял в них из окон многоэтажек за отказ воевать. Он призвал своих сослуживцев сдаться.

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#днр
#всу
#украина
#плен
#вс рф
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Российские бойцы спасли жителей Волчанска от украинских обстрелов
Минобороны РФ: российские бойцы эвакуировали мирных жителей Волчанска
26 мая 2024, 05:35

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военнослужащие группировки «Север» эвакуировали жителей Волчанска Харьковской области из-под ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оказали им квалифицированную медицинскую помощь, передает РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства обороны.
По данным ведомства, во время отступления из города украинские солдаты обстреливают дома дронами-камикадзе.

Ранее сообщалось, что российские военные наступают на Волчанск со всех сторон.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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