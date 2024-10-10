Фото: iStock/abadonian
Руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что жителей поселка Родниковый эвакуируют из-за пожара, возникшего после атаки беспилотников на этот регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что в станице Ханской был развернут пункт временного размещения граждан. По его словам, людей там обеспечат всем необходимым. Кумпилов добавил, что координирует действия всех служб и ведомств на месте инцидента. Он отметил, что ликвидацией возгорания занимаются сотрудники МЧС.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что военные ВС России продвинулись под Григоровкой в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
МИД объяснил отсутствие реакции Запада на данные об истязании ВСУ пленных
Имам встретил солдат ВСУ, переодетых в российскую форму, в Курской области
Журналист Foreign Policy Оз Катерджи незаконно побывал в Курской области
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что военные ВС России продвинулись под Григоровкой в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
МИД объяснил отсутствие реакции Запада на данные об истязании ВСУ пленных
Имам встретил солдат ВСУ, переодетых в российскую форму, в Курской области
Журналист Foreign Policy Оз Катерджи незаконно побывал в Курской области
Дарья Осипова