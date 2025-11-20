SHOT: Над Рязанью прогремело более десяти взрывов на фоне работы ПВО
Над Рязанью прогремело более десяти взрывов. ПВО активно отражает воздушную атаку БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал SHOT.
Очевидцы рассказали, что громкие хлопки начали раздаваться над городом после трех часов ночи. Взрывы до сих пор не прекратились — их можно периодически услышать в разных частях Рязани.
Предварительно, силы ПВО уже сбили несколько украинских дронов. В настоящий момент официальной информации о возможных последствиях воздушной атаки не поступало.
В ночь с 19 на 20 ноября над Новомосковском также раздались взрывы. Поступила информация, что БПЛА пытались пролететь к московскому региону через Тульскую область.
Ранее сообщалось, что Киев получил «сигналы» от США относительно возможных условий прекращения конфликта на Украине.
Читайте также: