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Боевиков ВСУ ждет поражение в конфликте на Украине, считает экс-агент MI-6 Алистер Крук в своем материале для Strategic Culture.
«У России есть явное военное преимущество — Украина вот-вот проиграет в этом конфликте. Крупные украинские опорные пункты сейчас берутся российскими войсками без сопротивления. В конечном итоге это приведет к эффекту домино», — сказано в статье.Крук допускает, что условия российской стороны по урегулированию конфликта могут быть неприемлемыми для США, поскольку их не получится выставить, как «победу» Вашингтона.
Перед этим в Минобороны России докладывали, что ВС РФ отразили контратаку украинских боевиков на курском направлении.
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Никита Кротов