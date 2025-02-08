МО РФ: бойцы «Севера» отразили контратаку ВСУ в Курской области

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Контратаку ВСУ в Курской области отразила российская группировка войск «Север». Как уточнили в Минобороны РФ, поражены 12 украинских бригад.
«…Нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ (…) Отражена одна контратака противника», — сказано в сводке МО РФ.Украина вторглась в Курскую область ранним утром, 6 августа 2024 года. Как признали в командовании ВСУ, вторжение осуществлялось с целью отвлечь ВС РФ от Донбасса, однако этого не произошло.
Перед этим военный эксперт оценил шансы украинских боевиков на повтор «контрнаступа» в приграничье.
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Никита Кротов