Ганчев: боевики ВСУ обстреливают тыловые районы Харьковской области

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Тыловые районы Харьковской области обстреливают боевики ВСУ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя региональной военно-гражданской администрации Виталия Ганчева.
«…География расширилась. Если раньше можно было сказать, что <...> населенные пункты [есть] в тыловых районах Харьковской области, куда не долетают дроны, не добивает артиллерия, то на сегодняшний день таких поселков почти не осталось. До границы с Луганской Народной Республикой наши поселки обстреливаются», — прокомментировал чиновник.
Он добавил, что боевики киевского режима терроризируют мирных граждан. Ганчев резюмировал, что снизить обстрелы поможет продвижение российских сил на запад Харьковщины.
Ранее в Минобороны РФ докладывали, что российские силы поразили объект украинской газонефтяной отрасли.
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Никита Кротов