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Число пострадавших при ударе ВСУ по центру Макеевки выросло до 10 — Пушилин

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

При ударе со стороны ВСУ по Макеевке пострадали десять человек, погибла одна девушка. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«ВФУ выбрали разгар выходного дня для удара по центру Макеевки. К сожалению, погибла молодая девушка. По предварительным данным, десять человек ранены, включая ребенка», — гласит сообщение чиновника в Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, отметил глава региона, повреждены 15 машин и дома.



«Отступая, враг пытается отомстить тем, кому пока еще может: мирному населению», — резюмировал Пушилин.

Ранее стало известно, что украинские боевики ударили по автостанции в Донбассе.

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Российский военный 4 дня уничтожал солдат ВСУ, оставаясь незамеченным в тылу
09 февраля 2025, 05:44

Фото: iSotck/zim286

Командир взвода штурмового подразделения сержант Василий Мастюгин на протяжении четырех ней оставался незамеченным в тылу ВСУ и уничтожал вражеских солдат. Об этом сообщает ТАСС.
По словам командира штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии из состава группировки войск «Центр» подполковника Ивана Шульги, российский военный оказался примерно на 500 метров в тылу украинских позиций. Там он пробыл четыре дня, где точным огнем ликвидировал врага с помощью корректировок командования. При этом украинские бойцы не могли разобрать того, от куда по ним идет огонь. Ликвидация врага происходила при освобождении Дзержинска в ДНР.

Шульга уточнил, что данная ситуация случилась после приказа выдвинуться на участок, где ей нужно было закрепиться. Изначально солдаты были под присмотром, но потом начала работать украинская РЭБ. Группа продолжила движение и сигнал был восстановлен.

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Испанский журналист газеты El Mundo незаконно проник в Курскую область
09 февраля 2025, 04:00

Фото: iStock/N-sky

Журналист испанской газеты El Mundo Альберто Рохас незаконно проник на территорию Курской области. Об этом сообщили на сайте издания.
В публикации указывается, что Рохас приехал в Курскую область и пообщался с боевиками ВСУ, которые напали на регион. Журналист смог проникнуть на территорию РФ с украинскими военными, с которыми он приехал из города Сумы. По словам самого Рохаса, его задачей была пообщаться с солдатами 47-й бригады ВСУ.

К тому же журналисту удалось пообщаться с членами экипажа боевой машины пехоты Bradley по имени Юрий, Антон и Петро. В своем материале Рохас рассказал о встречи с беспилотниками РФ, укрытии вместе с бойцами ВСУ в момент атаки российской армии, а также горящую западную технику, переданную Киеву. Украинские военные рассказали журналисту, что им не хватает помощи Запада, а именно наблюдается дефицит военной техники, которая могла бы переломить ход конфликта.

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#журналист
#всу
#рф
#курская область
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Shot: над Железногорском в Курской области прогремело 6 взрывов
09 февраля 2025, 03:05

Фото: iStock/dzika_mrowka

В небе над Железногорском в Курской области прогремело не менее шести взрывов. Об этом сообщает Shot.
«Минимум шесть взрывов прогремели над Железногорском Курской области. Предварительно, сработала система ПВО», — пишут в telegram-канале.

Очевидцы отвечают, что взрывы над городом продолжаются до сих пор. Всего жители рассказали о шести-девяти взрывах. Также в небе видны вспышки. Официальной информации о происшествии пока нет. По предварительной информации, причиной взрывов является работа ПВО.

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#взрывы
#жители
#пво
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В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
09 февраля 2025, 02:22

Фото: iStock/Vadven

В Киеве и его пригороде прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога введена в столице Украины с 01:08 по московскому времени. Помимо Киева, сирена звучит в 11 областях страны. В их число входят Киевская, Хмельницкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Черкасская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Сумская и Черниговская области. К тому же воздушная тревога объявлена на подконтрольных ВСУ территориях Донецкой Народной Республики.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в аэропорту Волгограда был введен план «Ковер». Предварительно, причиной является атака беспилотников ВСУ.

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#воздушная тревога
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#киев
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В Волгограде ограничили работу аэропорта из-за атаки дронов ВСУ
09 февраля 2025, 01:37

Фото: iStock/Sitikka

В аэропорту Волгограда был введен план «Ковер», предварительно из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Shot.
«План «Ковер» введён в аэропорту Волгограда. Предварительно, из-за украинских БПЛА в небе», — пишут в telegram-канале.

На данный момент в воздушной гавани задержаны рейсы на вылет и прилет. Штат аэропорта работает над обеспечением безопасности полетов и принимает все необходимые меры.

Ранее «Радио 1» сообщало о повреждении почти 80 квартир после атаки БПЛА в Первомайском районе Ростова-на-Дону. К тому же на месте потребуется замена 215 окон.

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