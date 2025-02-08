Число пострадавших при ударе ВСУ по центру Макеевки выросло до 10 — Пушилин

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
При ударе со стороны ВСУ по Макеевке пострадали десять человек, погибла одна девушка. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«ВФУ выбрали разгар выходного дня для удара по центру Макеевки. К сожалению, погибла молодая девушка. По предварительным данным, десять человек ранены, включая ребенка», — гласит сообщение чиновника в Telegram-канале.
Пушилин уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, отметил глава региона, повреждены 15 машин и дома.
«Отступая, враг пытается отомстить тем, кому пока еще может: мирному населению», — резюмировал Пушилин.
Ранее стало известно, что украинские боевики ударили по автостанции в Донбассе.
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Никита Кротов