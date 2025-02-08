Эксперт оценил шансы ВСУ повторить «контрнаступ» на приграничье

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Боевики ВСУ могут осуществлять в российском приграничье рейды в стиле террористов. Такое предположение в беседе с «МК» сделал военный аналитик Василий Дандыкин.
«ВСУ будут совершать рейды в духе террористов, пытаться вербовать барышень-агентов для терактов, вести обстрелы, устраивать налеты беспилотников, травить колодцы. Это они могут. Но организовать что-то грандиозное — уже нет», — прокомментировал собеседник.Дандыкин добавил, что в настоящее время граница просматривается в онлайн-режиме на десятки километров.
Перед этим сообщалось, что украинские боевики атаковали автостанцию в Макеевке, Донецкой народной республики.
Как уточнили журналистам представители оперативных служб, в результате атаки есть пострадавшие.
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Никита Кротов