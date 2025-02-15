Владимир Зеленский
Крах режима Владимира Зеленского — вопрос времени. Такую позицию в своем материале для InfoBRICS озвучил эксперт Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.
«Без поддержки общества и с сокращением западной помощи диктатура Зеленского в упадке, а конец его режима теперь лишь вопрос времени», — сказано в публикации.Лейрос добавил, что Зеленский на фоне провалов ВСУ и прекращения безоговорочной поддержки от Вашингтона попал в безвыходное положение. Выборы, скорее всего, ознаменуют конец политической карьеры Зеленского, а узурпация власти разрушит его образ, как демократически избранного главы, что еще больше подорвет западную помощь, пишет эксперт.
«Все это лишь показывает, насколько близок киевский режим к краху», — заключил Лейрос.Ранее сообщалось, что запретили делать Зеленскому на конференции в Мюнхене.
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