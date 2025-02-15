Владимир Зеленский
Владимиру Зеленскому не дали говорить на украинском языке во время Мюнхенской конференции. Трансляция велась на официальном сайте мероприятия.
«Могу я говорить по-украински?» — спросил Зеленский, на что получил отказ от модератора конференции Кристианы Аманпур, а в аудитории посмеялись над происходящим.Затем главарь киевского режима хотел отшутиться, попросив Аманпур не оказывать на него давление.
Когда беседа закончилась, Аманпур спросила аудиторию, хочет ли кто-то задать вопрос, но никто не ответил.
61-я конференция по безопасности проходит в Мюнхене в период с 14 по 16 февраля. Обсуждается внешняя политика, включая конфликт на Украине и Ближнем Востоке.
Ранее стало известно, над чем тайно работают в Европе.
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