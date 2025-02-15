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Шольц оценил возможность объявления ЧС в Германии для помощи Киеву

Шольц допустил объявление ЧС в Германии для помощи Украине
Фото: istockphoto/photosvit

Фото: istockphoto/photosvit

Режим ЧС может быть объявлен в Германии для помощи Украине. Об этом в ходе конференции по безопасности в Мюнхене заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Конфликт в центре Европы — это чрезвычайная ситуация, что же еще», — сказал Шольц.
В Германии работает так называемый долговой тормоз, запрещающий тратить больше бюджетных средств, нежели их поступает в казну.

Однако, по словам Шольца, конституция страны предусматривает возможность ослабить тормоз, если возникнет ЧС.

Мюнхенская конференция проходит до 16 февраля. На ней обсуждаются вопросы внешней политики.

Перед этим стало известно, что Владимиру Зеленскому не дали говорить на украинском языке в ходе Мюнхенской конференции. Подробности в материале «Радио 1».

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Зеленскому не дали говорить на украинском языке на Мюнхенской конференции
15 февраля 2025, 16:03

Владимир Зеленский

Владимиру Зеленскому не дали говорить на украинском языке во время Мюнхенской конференции. Трансляция велась на официальном сайте мероприятия.
«Могу я говорить по-украински?» — спросил Зеленский, на что получил отказ от модератора конференции Кристианы Аманпур, а в аудитории посмеялись над происходящим.
Затем главарь киевского режима хотел отшутиться, попросив Аманпур не оказывать на него давление.

Когда беседа закончилась, Аманпур спросила аудиторию, хочет ли кто-то задать вопрос, но никто не ответил.

61-я конференция по безопасности проходит в Мюнхене в период с 14 по 16 февраля. Обсуждается внешняя политика, включая конфликт на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, над чем тайно работают в Европе.

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Бойцы ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны России: бойцы ВС РФ освободили от ВСУ Березовку в ДНР
15 февраля 2025, 14:17

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Населенный пункт Березовка в Донбассе освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке оборонного ведомства.

В МО РФ уточнили, что противник потерял до 490 единиц живой силы, пять машин, шесть артиллерийских орудий, а также боевую бронированную машину.

Ранее боец ВС РФ с позывным «Китаец» рассказал об уничтожении иностранных наемников в Донбассе. Уточнялось, что у наемников нашли символику ООН.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года.

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Бойцы ВС РФ уничтожили наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой в ДНР
Китаец: ВС РФ уничтожили наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой в ДНР
15 февраля 2025, 13:27

Фото: istockphoto/zim286

Бойцы ВС РФ ликвидировали группу иностранных наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой в Донецкой народной республике. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на штурмовика, чей позывной «Китаец».
«Это был накат, были какие-то наемники. Их привезли на бронетранспорте и выгрузили, по-моему, 13 человек. Это были ребята внешности восточной, из которых, в принципе, десять человек сразу были убиты, трое сбежали в самом начале. При себе у погибших были элементы символики ООН», — пояснил военнослужащий ВС РФ.
При наемниках нашли береты, повязки и шевроны с логотипами международной организации, отмечено в материале.

«Китаец» добавил, что ближний бой продолжался примерно полчаса, группа противника разгромлена.

Ранее сообщалось, что на Украине произошел взрыв рядом с автобусом ТЦК.

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Взрыв произошел рядом с автобусом ТЦК на Украине
15 февраля 2025, 13:10

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрыв произошел рядом с автобусом, где были сотрудники территориального центра комплектования на юге Украины. Как пишут украинские СМИ, все случилось в Николаеве, когда некая женщина вышла из магазина с хозяйственной сумкой. Взрыв раздался после того, как она подошла к военным, уточнили обозреватели.
Известно, что один силовик погиб, как и сама женщина. По данным МВД Украины, шесть человек госпитализированы. Состояние части из них оценивается, как тяжелое.

По информации украинских силовиков, мотивом для женщины могла послужить мобилизация ее сына, позже погибшего в зоне боевых действий.

Ранее «Радио 1» опубликовало последние новости спецоперации на Украине.

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В Европе тайно работают над планом отправки войск на Украину, пишут СМИ
AP: В Европе ведется тайная работа над планом отправки войск на Украину
15 февраля 2025, 12:37

Фото: istockphoto/artJazz

Несколько европейских государств втайне работают над планом отправки военных на Украину для «помощи в обеспечении выполнения» мирного договора с РФ. Об этом пишет Associated Press.
«Группа европейских стран, все больше обеспокоенных тем, что приоритеты безопасности США лежат в других сферах, втайне работает над планом отправки войск на Украину, чтобы помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией», — сказано в публикации.
Отмечено, что европейцы опасаются, что американский лидер Дональд Трамп может пойти на сделку со своим российским коллегой Владимиром Путиным «в обход них и, возможно, даже Украины».

Ранее стало известно, что США не одобряют украинские правки в договоре о полезных ископаемых.

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