Шольц оценил возможность объявления ЧС в Германии для помощи Киеву

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Режим ЧС может быть объявлен в Германии для помощи Украине. Об этом в ходе конференции по безопасности в Мюнхене заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Конфликт в центре Европы — это чрезвычайная ситуация, что же еще», — сказал Шольц.В Германии работает так называемый долговой тормоз, запрещающий тратить больше бюджетных средств, нежели их поступает в казну.
Однако, по словам Шольца, конституция страны предусматривает возможность ослабить тормоз, если возникнет ЧС.
Мюнхенская конференция проходит до 16 февраля. На ней обсуждаются вопросы внешней политики.
Перед этим стало известно, что Владимиру Зеленскому не дали говорить на украинском языке в ходе Мюнхенской конференции. Подробности в материале «Радио 1».
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