Блогер Кац* обратился в суд по делу о фейках про ВС РФ

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Признанный иноагентом в России блогер Максим Кац* подал касационную жалобу в суд по делу о фейках про ВС РФ. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на Басманный суд столицы.
«На Приговор Басманного суда Москвы подана кассационная жалоба», — сообщили в суде.Каца* приговорили заочно к восьми годам колонии общего режима, а также запретили ему заниматься администрированием сетевых ресурсов в течение четырех лет. В рамках прений гособвинитель запросил для Каца* десять лет колонии. В апреле текущего года Мосгорсуд признал законным вынесенное решение по делу.
Ранее сообщалось, что учительницу пригрозили уволить за замечание ученице.
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*Признан иноагентом в РФ
Никита Кротов