Американский сенатор назвал встречу Зеленского с Трампом худшей в истории

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Американский сенатор Тед Круз назвал недавнюю встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского худшей в истории. Об этом он заявил на подкасте в соцсети X.
«Зеленский пришел в Овальный кабинет и решил, что может побороться с Трампом, может оскорблять и принижать его. Без преувеличений, это войдет в историю как худшая встреча в Белом доме», — заявил сенатор.
Круз отметил, что поддерживает идею о заранее спланированных действиях Зеленского на встрече. По словам политика, глава киевского режима возомнил себя самым умным, хотя у него была всего одна цель, попросить Трампа заключить хороший мир для Украины.
Напомним, что 28 февраля в Белом доме прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По ее итогам должен был быть подписан договор о добыче украинских редкоземельных металлов. В ходе диалога между сторонами возник конфликт, в результате которого украинскую делегацию выгнали из Белого дома.
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Иван Мусатов