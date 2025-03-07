Bloomberg: Россия готова к перемирию на Украине при прогрессе к полному миру

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Россия готова говорить о временном перемирии на Украине при прогрессе к окончательному мирному договору, пишет Bloomberg, ссылаясь на источник в Москве.
«Россия готова обсудить временное перемирие на Украине при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному урегулированию», — сказано в материале.Для того, чтобы прийти к соглашению о прекращении украинского конфликта, нужно четко понимать принципы окончательного договора, резюмировал журналистский источник.
Перед этим зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев говорил о том, что к началу спецоперации на Украине привели последствия распада СССР.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с конца февраля 2022 года.
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