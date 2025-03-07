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Трамп рассматривает широкий спектр антироссийских санкций

Глава НЭС Хассетт: Трамп рассматривает широкий спектр санкций в отношении РФ
Фото: istockphoto/Leestat

Фото: istockphoto/Leestat

Широкий спектр антироссийских санкций рассматривает президент США Дональд Трамп. Об этом журналистам Fox News заявил глава Национального экономического совета Кевин Хассетт.
«О, у президента есть целый список вариантов для санкций и пошлин», — сказал собеседник.
Хассетт подчеркнул, Трамп убежден, что необходимо посадить за стол переговоров всех. Причем сделать это, по словам специалиста, можно двумя основными способами.

«Мы можем добиться этого с помощью «пряников», можем с помощью кнута. Он ведет переговоры со всеми и у него есть целый список возможных предложений, которые он может использовать, чтобы заставить стороны договориться», — резюмировал Хассетт.
Ранее Трамп заявлял о возможном усилении антироссийских санкций.

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Медведев назвал причины начала спецоперации на Украине
Медведев: последствия распада СССР привели к началу спецоперации на Украине
07 марта 2025, 19:48

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Последствия распада Советского Союза привели к началу специальной военной операции. Об этом сообщил заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время встречи с женским активом «Единой России» в преддверии 8 марта.
По его словам, события 34-летней давности стали причиной того, что «мы с вами получили». Медведев отметил, что «нация сплачивается только в период настоящих испытаний» и при их отсутствии может возникнуть расслабленность, которая, в свою очередь, приводит к крайне печальным последствиям, в том числе — и к распаду государства.

Зачастую за распадом государства, «следует война», заключил председатель «Единой России».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Зеленского не будет на переговорах Украины и США в Саудовской Аравии
Fox News: Зеленского не будет на встрече с делегацией США в Саудовской Аравии
07 марта 2025, 19:26

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, 11-го марта. Об этом проинформировала журналист телеканала Fox News Нана Саджая.
Согласно информации украинского источника, Зеленский может посетить Саудовскую Аравию 10 марта. Ожидается, что он встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Напомним, представители Соединенных Штатов и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда. Уточняется, что стороны обсудят механизмы по достижению временного прекращения огня и формированию основ для переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось, что вопрос о поддержке Украины без помощи США на саммите Европейского союза 6 марта встретили гробовым молчанием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Трамп заявил, что США могут усилить санкции против России
Трамп заявил, что может усилить санкции против РФ для достижения мира на Украине
07 марта 2025, 18:26

Фото: iStock/designer491

Вашингтон может усилить санкции против Москвы на фоне того, как российская армия «разносит» ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
В числе возможных сфер глава Соединенных Штатов назвал санкции против товаров, банковского сектора, а также тарифы и пошлины. Соответствующие ограничения, по его словам, будут действовать до тех пор, пока стороны не прекратят огонь.

Трамп призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
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Володин ответил на передачу Украине активов России
Володин: переданные Британией Украине активы придется вернуть России
07 марта 2025, 17:54

Вячеслав Володин (Фото: .kremlin.ru)

Передавая Киеву первые средства, обеспеченные доходами от замороженных активов России, Лондон грубо нарушает международное право. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Передача Англией принадлежащих России средств Украине — грубое нарушение международного права. Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают. Как сейчас (президент США Дональд) Трамп вынужден отменять безумные решения (бывшего президента США Джо) Байдена в отношении Украины», — сказал Володин.
Он добавил, что сейчас у российской стороны имеются «все основания ответить аналогичным образом и конфисковать британскую собственность», расположенную в РФ.

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск поддержал серьезное обвинение в адрес Евросоюза.

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#вячеслав володин
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Маск согласился с серьезным обвинением в адрес ЕС из-за Украины
Маск согласился, что Европа участвует в геноциде народа Украины
07 марта 2025, 17:16

Фото: istockphoto/artJazz

Миллиардер Илон Маск согласен с мнением, что слова премьера Дании Метте Фредериксен про Украину свидетельствуют о европейской причастности к геноциду.
«Да», — лаконично написал он в соцсетях.
Таким образом бизнесмен прокомментировал заявление Фредериксен о том, что мир в украинской республике опасней, чем продолжение конфликта, а также ответный пост одного из юзеров. Тот написал, что Евросоюз (ЕС) не помогает Украине, а разжигает конфликт, т.е. является соучастником геноцида. Пользователь также добавил, что это отвратительно.

Москва не раз заявляла, что оружейные поставки Киеву только затягивают кризис, но не решают его. Власти подчеркивали, что такие грузы будут законной целью для бойцов ВС РФ.

Ранее сообщалось, как встретили вопрос о помощи Украине на саммите ЕС.

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