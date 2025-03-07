Трамп рассматривает широкий спектр антироссийских санкций

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Широкий спектр антироссийских санкций рассматривает президент США Дональд Трамп. Об этом журналистам Fox News заявил глава Национального экономического совета Кевин Хассетт.
«О, у президента есть целый список вариантов для санкций и пошлин», — сказал собеседник.Хассетт подчеркнул, Трамп убежден, что необходимо посадить за стол переговоров всех. Причем сделать это, по словам специалиста, можно двумя основными способами.
«Мы можем добиться этого с помощью «пряников», можем с помощью кнута. Он ведет переговоры со всеми и у него есть целый список возможных предложений, которые он может использовать, чтобы заставить стороны договориться», — резюмировал Хассетт.Ранее Трамп заявлял о возможном усилении антироссийских санкций.
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