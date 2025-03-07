В Госдуме призвали Трампа не разговаривать с РФ с позиции силы

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Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко предостерег президента США Дональда Трампа от разговора с Россией с позиции силы. Об этом пишет РИА Новости.
«Попытки говорить с Россией с позиции силы и угрозы введения новых санкций — бесперспективны. Это понимает и сам Трамп, ранее высказывавшийся за снятие санкций с нашей страны», — прокомментировал парламентарий.По словам Нестеренко, трудно определить на кого рассчитаны слова заокеанского лидера — на внешних или же внутренних потребителей.
Ранее Трамп заявил о возможности введения новых санкций в отношении России. Позже директор Национального экономического совета Кевин Хассетт подчеркивал, что у республиканца есть целый спектр ограничений.
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