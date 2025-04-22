Один человек погиб во время атаки дронов ВСУ в Белгородской области

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На повороте в село Сергиевка Краснояружского района КамАЗ подвергся атаке украинского беспилотника. Водитель грузовика погиб: он умер от полученных ранений по пути в медицинское учреждение. Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, погибший мужчина ехал в хутор Красноорловский, в своё хозяйство. Гладков отметил, что проезд в Краснояружский район возможен только по пропускам и на бронированных машинах с РЭБ, детектором дронов и всем обмундированием (каска, бронежилет). Мужчина ехал без разрешения, в объезд по полям.
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«Он (погибший — прим. ред.) отказался перевозить скот в безопасное место, оставил его в районе и регулярно ездил туда и обратно, чтобы накормить скотину», — пояснил губернатор.Ранее сообщалось о других жертвах ВСУ: в Дзержинске, ныне известном как Торецк, произошёл трагический инцидент, в результате которого была убита 85-летняя женщина.
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Анастасия Чубина