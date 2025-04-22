Один человек погиб во время атаки дронов ВСУ в Белгородской области

Ада Роговцева — советская актриса, прошедшая через тяжелое детство, сложный брак и потерю сына. Многие восхищались её жизненным путём, пока она не начала поддерживать украинскую сторону в конфликтах, С этого момента в России её стали воспринимать как предательницу. Как сложилась ее жизнь в материале «Радио 1».