Боец рассказал, как Т-80 обеспечивают под Работино продвижение мотострелков

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Экипажи танков Т-80 42-й дивизии обеспечивают продвижение мотострелковых подразделений в районе Работино в Запорожской области путём поддержки с закрытых огневых позиций, а также прямой наводки. Об этом рассказал командир танковой роты с позывным «Ястреб» в разговоре с РИА Новости.
«Но так продвигаемся, конечно, потихоньку, да. Вот тоже приехали недавно с Работино. То есть нам дают задачу, мы выезжаем, отрабатываем. ЗОП или прямая наводка... Если мы плохо отработаем, то пехота не сможет выполнить свои задачи. Поэтому ответственность большая тоже на танкистах у нас лежит», — заявил собеседник информагентства.Как утверждает военнослужащий, между выполнением боевых задач танкисты тренируются на полигонах. Бойцы отрабатывают фланговую стрельбу в движении, которая повышает выживаемость техники на поле боя.
«Участвовал в боях, когда мы выбивали противника из лесополос, с позиций, участвовал в городских боях — ну в населенных пунктах. Довожу личному составу свой опыт, опыт боевых товарищей, с которыми действовали, отрабатываем тактические моменты», — рассказал командир.Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ покинули некоторые позиции на окраине Часового Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак