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Боец рассказал, как Т-80 обеспечивают под Работино продвижение мотострелков

Командир роты: Танки T-80 обеспечивают продвижение мотострелков под Работино
05 апреля 2024, 06:37
Фото: istock / cla78

Фото: istock / cla78

Экипажи танков Т-80 42-й дивизии обеспечивают продвижение мотострелковых подразделений в районе Работино в Запорожской области путём поддержки с закрытых огневых позиций, а также прямой наводки. Об этом рассказал командир танковой роты с позывным «Ястреб» в разговоре с РИА Новости.
«Но так продвигаемся, конечно, потихоньку, да. Вот тоже приехали недавно с Работино. То есть нам дают задачу, мы выезжаем, отрабатываем. ЗОП или прямая наводка... Если мы плохо отработаем, то пехота не сможет выполнить свои задачи. Поэтому ответственность большая тоже на танкистах у нас лежит», — заявил собеседник информагентства.
Как утверждает военнослужащий, между выполнением боевых задач танкисты тренируются на полигонах. Бойцы отрабатывают фланговую стрельбу в движении, которая повышает выживаемость техники на поле боя.


Он также добавил, что принимает участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года и участвовал в боях в Донецкой области, под Марьинкой и на ​Запорожье.

«Участвовал в боях, когда мы выбивали противника из лесополос, с позиций, участвовал в городских боях — ну в населенных пунктах. Довожу личному составу свой опыт, опыт боевых товарищей, с которыми действовали, отрабатываем тактические моменты», — рассказал командир.
Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ покинули некоторые позиции на окраине Часового Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В ДНР сообщили, что ВСУ покинули некоторые позиции на окраине Часового Яра
Кимаковский: ВСУ покинули несколько позиций на окраине Часового Яра
05 апреля 2024, 05:39

Фото: istock / Anna_Anikina

Вооруженные силы Украины отвели личный состав с некоторых позиций поблизости Часового Яра. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.
«На окраинах Часового Яра для вооруженных формирований Украины сложилась не самая благоприятная ситуация, в которой они были вынуждены покинуть ряд своих позиций», — заявил Кимаковский.
Он также добавил, что несколько военных были отведены вглубь линии обороны.

Ночью 5 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о массированной атаке. В Морозовском районе региона системы ПВО отразили более 40 беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#днр
#сво
#вс рф
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В Одесской области прогремели взрывы
«Общественное»: в Одесской области прогремело несколько взрывов
05 апреля 2024, 04:37

Фото: istock / 3DFOX

В Одесской области раздались взрывы. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе звучит воздушная тревога.

«На Одесчине были слышны взрывы», — сообщает телеканал.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

До этого сообщалось о взрывах в Харькове.

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#взрывы
#тревога
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#сво
#воздушная тревога
#одесса
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Более 40 целей уничтожено системой ПВО в Морозовском районе Ростовской области
05 апреля 2024, 03:22

Фото: istock / aapsky

В Морозовском районе Ростовской области системы ПВО отразили более 40 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА», — сообщает Голубев в Телеграм-канале.
Отмечается, что в результате атаки была повреждена электроподстанция. В настоящее время проводятся работы по восстановлению подачи электричества.


Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что ВС РФ взорвали завод по изготовлению БПЛА для ВСУ в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#бпла
#пво
#беспилотник
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В Ростовской области отражают массированную атаку беспилотников
Голубев: массированную атаку БПЛА отражают силы ПВО в Ростовской области
05 апреля 2024, 02:41

Фото: istock / NiseriN

В Ростовской области силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотников. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Голубев в Телеграм-канале.
«В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА», — сообщает Голубев.
По предварительной информации, системы ПВО уничтожили более 40 целей.

Губернатор добавил, что в результате атаки электроподстанция получила повреждения. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

До этого системы ПВО перехватили один и уничтожили семь БПЛА над Курской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#бпла
#всу
#пво
#рогов
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В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ
«Общественное»: в Харькове на фоне тревоги прогремело несколько взрывов
05 апреля 2024, 00:41

Фото: istock / RamonCast

Еще ряд взрывов прозвучал в Харькове, где объявлена воздушная тревога. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове снова слышны звуки взрывов... В Харькове прогремел четвертый взрыв», — сообщает телеканал.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что системы ПВО перехватили один и уничтожили семь БПЛА над Курской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Рогов сообщил об ударах российской авиации по позициям ВСУ в районе Работина

#владимир путин
#президент
#карты
#взрыв
#онлайн
#операции
#тревога
#лидер
#сво
#воздушная тревога
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Системы ПВО перехватили один и уничтожили семь БПЛА над Курской областью
04 апреля 2024, 23:02

Фото: istock / rancho_runner

4 апреля системы противовоздушной обороны ликвидировали семь украинских беспилотников в Курской области. Еще один дрон успешно перехватили. Об этом информирует Минобороны в Телеграм-канале.
Сообщается, что примерно в 22:00 была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.
«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.
До этого сообщалось, что на рынке Курска начался пожар после уничтожения беспилотника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Рогов сообщил об ударах российской авиации по позициям ВСУ в районе Работина

#дрон
#аппарат
#минобороны
#пво
#всу
#беспилотник
#бпла
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В российском городе после падения сбитого беспилотника начался пожар на рынке
Старовойт: на рынке Курска начался пожар после уничтожения беспилотника
04 апреля 2024, 22:17

Фото: istock / Distortion Media

Российские системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над Курском, после чего на центральном рынке города начался пожар. Об этом проинформировал губернатор региона Роман Старовойт в своем Телеграм-канале.
На место ЧП отправились оперативные службы.

Отмечается, что за несколько минут до атаки в Курской области была объявлена опасность атаки дронов. Старовойт сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии готовности.

Глава области также напомнил, что приближаться к фрагментам сбитых беспилотников и ракет опасно. Старовойт призвал в случае их обнаружения звонить по телефону 112.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили мину на ремонтную бригаду в Херсонской области, есть погибшие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#пожар
#чп
#аппарат
#опасность
#пво
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Российские артиллеристы громят позиции противника на Донецком направлении
МО: артиллеристы «Южной» группировки войск громят позиции ВСУ
04 апреля 2024, 20:29

Фото: istock / Distortion Media

Российские артиллеристы «Южной» группировки войск активно ударяют по позициям украинских войск на Донецком направлении. Об этом Минобороны России сообщает в своём Telegram-канале.
Удары наносятся по военным объектам, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ. Это позволяет обеспечить огневую поддержку штурмовых подразделений.

Отмечается, что артиллеристы наносят удары по целям, расположенным на отдалении 17 километров. А скорость ведения прицельного огня достигает пяти выстрелов в минуту

Артиллерист с позывным «Кот» рассказал, что в настоящее время из-за подавления огневых точек артиллерия противника практически замолчала.

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#минобороны рф
#сво
#вс рф
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Генерал ВСУ Кривонос указал на некомпетентность постоянно паникующего Зеленского
Генерал ВСУ Кривонос указал на панику Зеленского
04 апреля 2024, 19:34

Паника президента Украины Владимира Зеленского, которая прослеживается в его речах, указывает на его некомпетентность. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире украинского YouTube-канала «Прямой».
Он подчеркнул, что ему хочется задать президенту вопрос о действиях властей в течение многих лет до конфликта, особенно в те моменты, когда он паникует и рассказывает о неизбежных потерях территорий и неготовности армии к отражению российского наступления.

Кривонос отметил, что Зеленский до сих пор находится у власти только благодаря украинцам. Если же он не разбирается в каких-то тонкостях, то ему следует создать «правительство спасения».

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#владимир зеленский
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