Боец рассказал, как Т-80 обеспечивают под Работино продвижение мотострелков

Экипажи танков Т-80 42-й дивизии обеспечивают продвижение мотострелковых подразделений в районе Работино в Запорожской области путём поддержки с закрытых огневых позиций, а также прямой наводки. Об этом рассказал командир танковой роты с позывным «Ястреб» в разговоре с РИА Новости.