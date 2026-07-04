Минобороны сообщило о взятии Василевки в ДНР и ещё четырёх сёл
Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Василевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.
Военнослужащие заняли указанное село и улучшили свои тактические позиции на этом участке фронта. В ежедневной сводке оборонного ведомства уточняется, что штурмовые отряды выбили противника из Василевки и закрепились в её границах.
Помимо этого, российские войска продолжили наступление на харьковском направлении. Они взяли под контроль ещё четыре населённых пункта в Харьковской области — Шийковку, Новый мир, Чернещину и Дружелюбовку. Таким образом, за сутки под контроль перешли пять сёл в двух регионах.
Отмечается, что ВС РФ продолжают активные наступательные действия. В материале «Радио 1» рассказываем все последние новости СВО на 4 июля.
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